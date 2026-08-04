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НовостиОбщество4 августа 2026 9:54

В Орле восстанавливают пострадавший после атаки БПЛА дом на Раздольной

Орловцам из пострадавших квартир назвали сроки работ по кирпичной кладке и штукатурке
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В доме № 27А по улице Раздольной, поврежденном в результате атаки БПЛА, прошло выездное совещание рабочей группы под председательством заместителя мэра по ЖКХ Максима Барбашова, сообщает пресс-служба администрации Орла. Участники проверили ход восстановительных работ в пострадавших квартирах и местах общего пользования, а также пообщались с жителями. По итогам уточнили перечень необходимых строительно-восстановительных работ.

В отдельных местах решили восстановить участки кирпичной кладки, в одной из квартир – сделать межкомнатную перегородку. Также определили объемы по штукатурке и шпаклевке помещений. Между организациями распределили задачи и зоны ответственности.

Для каждой квартиры определили виды работ и ориентировочные сроки, которые довели до жителей. Восстановление объекта продолжается и находится на постоянном контроле, подчеркнул Максим Барбашов. Работы идут по графику.