В Орле восстанавливают пострадавший после атаки БПЛА дом на Раздольной

Фото: пресс-служба администрации Орла

В доме № 27А по улице Раздольной, поврежденном в результате атаки БПЛА, прошло выездное совещание рабочей группы под председательством заместителя мэра по ЖКХ Максима Барбашова, сообщает пресс-служба администрации Орла. Участники проверили ход восстановительных работ в пострадавших квартирах и местах общего пользования, а также пообщались с жителями. По итогам уточнили перечень необходимых строительно-восстановительных работ.

В отдельных местах решили восстановить участки кирпичной кладки, в одной из квартир – сделать межкомнатную перегородку. Также определили объемы по штукатурке и шпаклевке помещений. Между организациями распределили задачи и зоны ответственности.

Для каждой квартиры определили виды работ и ориентировочные сроки, которые довели до жителей. Восстановление объекта продолжается и находится на постоянном контроле, подчеркнул Максим Барбашов. Работы идут по графику.