В Орловской области закроют переезд у Еропкино-Большака 7 августа

Фото: пресс-служба МЖД

Движение автомобилей на железнодорожном переезде вблизи населенного пункта Еропкино-Большак в Свердловском районе будет временно закрыто 7 августа с 6:00 до 15:00, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на переезде.

Объезд возможен через переезд вблизи поселка Змиевка. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ремонт направлен на обеспечение безопасности движения на железнодорожном переезде. Орловцев призывают учитывать эту информацию при поездках 7 августа.