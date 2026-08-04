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НовостиОбщество4 августа 2026 8:38

В Орловской области закроют переезд у Еропкино-Большака 7 августа

Орловцам посоветовали объезжать участок через Змиевку с 6 утра до 15 часов
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба МЖД

Фото: пресс-служба МЖД

Движение автомобилей на железнодорожном переезде вблизи населенного пункта Еропкино-Большак в Свердловском районе будет временно закрыто 7 августа с 6:00 до 15:00, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на переезде.

Объезд возможен через переезд вблизи поселка Змиевка. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ремонт направлен на обеспечение безопасности движения на железнодорожном переезде. Орловцев призывают учитывать эту информацию при поездках 7 августа.