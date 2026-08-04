В Орле спасатели сняли кошку с козырька подъезда

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 4 августа в МЧС России сообщили о том, что белая кошка упала из окна третьего этажа дома на улице Нормандия-Неман в Орле и застряла на козырьке подъезда. На место выехали спасатели областной поисково-спасательной службы, которые с помощью лестницы поднялись и забрали испуганное животное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели передали кошку взволнованной хозяйке. На фото видно, что пушистая красавица сильно перепугалась, но серьезных травм у нее нет.

Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, выезды на помощь четвероногим не редкость для орловских спасателей, но приоритетом всегда остается жизнь человека. Если дежурная смена свободна и нет серьезных происшествий, спасатели обязательно приезжают на такой вызов.