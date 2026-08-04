В Орле расследуют мошенничества против компаний из 10 регионов

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Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий регионального УМВД выявили организованную группу, действовавшую с марта 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства. Двое жителей Саратова звонили представителям юридических лиц от имени крупной корпорации и предлагали сотрудничество. Заинтересованным направляли список документов, среди которых значился сертификат от созданного ими ООО, заранее прорекламированный в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Злоумышленники заключали договоры и получали оплату – около 45-50 тысяч рублей, после чего переставали выходить на связь. Жертвами стали десятки предпринимателей и организаций из десяти регионов России, в том числе из Орловской области. Общий ущерб составил более 1,1 миллиона рублей.

Возбуждено 24 уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование ведут следователи отдела по преступлениям с использованием ИТ-технологий. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция устанавливает других возможных потерпевших и соучастников. Следствие продолжается, отрабатываются все эпизоды противоправной деятельности.