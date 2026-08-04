В Орле прошел фестиваль «Русское утро» с показом этнической моды

Фото: соцсети фестиваля «Русское утро»

В Городском парке культуры и отдыха состоялся фестиваль «Русское утро», собравший сотни жителей и гостей Орла. Гости ознакомились с работами местных мастеров на выставке изделий, поучаствовали в творческих мастер-классах и попробовали силы в традиционных ремеслах и богатырских забавах от «Знаменской заставы». Эксклюзивом стала живая чеканка монет от казачьего атамана, работала фотозона.

Особое внимание привлек показ коллекций этнической одежды, где современные образы сочетались с элементами народного костюма. Дизайнеры представили авторские работы, вызвавшие интерес у публики.

Завершился праздник большим гала-концертом с участием группы «Арника» из Воронежа, Владимира Вараксина, Филиппа Вейса, Максима Захарова и группы «Настоящие». Фестиваль стал ярким событием в преддверии Дня города.