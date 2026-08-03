В Орле появился мурал с жар-птицей на фасаде у МФЦ

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На фасаде здания рядом с МФЦ на улице Ленина, 9, появился яркий мурал с жар-птицей на фоне орловского списа, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Это подарок городу к 460-летнему. Сказочный сюжет символизирует литературный образ Орловщины.

Авторы композиции сделали фольклор частью городского пространства, тем самым закрепляя статус Орла как литературной столицы России. Яркий мурал уже привлек внимание прохожих и стал новой точкой притяжения в центре города.

Новый объект войдет в пешеходный маршрут «Экскурсия по городским муралам», доступный в приложении «Орел туристический». Горожане и гости смогут включить его в прогулку по знаковым местам областного центра.