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НовостиОбщество3 августа 2026 14:57

В Орле появился мурал с жар-птицей на фасаде у МФЦ

Орловцы увидят сказочный сюжет на улице Ленина к 460-летию города
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На фасаде здания рядом с МФЦ на улице Ленина, 9, появился яркий мурал с жар-птицей на фоне орловского списа, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Это подарок городу к 460-летнему. Сказочный сюжет символизирует литературный образ Орловщины.

Авторы композиции сделали фольклор частью городского пространства, тем самым закрепляя статус Орла как литературной столицы России. Яркий мурал уже привлек внимание прохожих и стал новой точкой притяжения в центре города.

Новый объект войдет в пешеходный маршрут «Экскурсия по городским муралам», доступный в приложении «Орел туристический». Горожане и гости смогут включить его в прогулку по знаковым местам областного центра.