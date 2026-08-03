Геннадий Зюганов прибыл с визитом в Орловскую область

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Председатель ЦК КПРФ, Почетный гражданин Орловской области Геннадий Зюганов начал трехдневный визит на малую родину с посещения музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», сообщает пресс-служба губернатора. Вместе с Андреем Клычковым и сенатором Василием Иконниковым он осмотрел усадебный ансамбль и побывал в храме Спаса Преображения. Особое внимание политик уделил дубу, посаженному им летом 2022 года – потомку Тургеневского дуба.

Геннадий Зюганов поделился воспоминаниями о том, как в студенчестве впервые посетил усадьбу, а в 1976 году, будучи вторым руководителем в Орле, участвовал в ее полном восстановлении. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что для Зюганова Орловщина – не просто малая родина, а родной дом, и он ежегодно встречает День освобождения вместе с жителями региона.

4 и 5 августа Геннадий Зюганов примет участие в ключевых праздничных мероприятиях, посвященных 83-й годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. В программе – возложение цветов к памятнику Ленину, открытие бюстов военачальников, разрабатывавших Орловскую стратегическую наступательную операцию, церемония подъема дубликата Красного флага Победы, а также возложение цветов к памятникам героям-танкистам, братской могиле и маршалу Баграмяну.

Визит продлится три дня. Орловцы смогут увидеть земляка на торжественных церемониях.