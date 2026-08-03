В Орловской области подростковая преступность снизилась на 6,4%

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Заместитель начальника отдела организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних Татьяна Шестопалова рассказала на брифинге о работе с детьми и подростками. Ежегодно сотрудники ПДН во взаимодействии с органами системы профилактики проводят оперативные мероприятия и масштабные акции по предупреждению преступлений несовершеннолетних и в их отношении. Работу службы разделяют на два блока: общую профилактику и индивидуально-профилактическую работу.

В рамках общей профилактики в школах с привлечением психологов организовали просветительские встречи с учащимися и их родителями. В этом году провели 1293 таких мероприятия. Индивидуальная работа представляет собой воспитательно-предупредительное воздействие на лиц, состоящих на учете. На 1 июля на учете в органах внутренних дел состоят 328 несовершеннолетних правонарушителей и 548 неблагополучных родителей.

Одной из действенных форм профилактики остается организация досуга и занятости подростков. Этим занимаются органы образования, молодежной политики, занятости населения и общественные организации, в том числе движение Первых. На системной основе проводятся рейды по местам массового скопления подростков, по их результатам к административной ответственности привлекли более 230 несовершеннолетних – за распитие алкоголя, появление в пьяном виде, курение и мелкие хищения.

На сегодняшний день уровень подростковой преступности сократился на 6,4% (44 преступления), количество подростков-участников преступлений уменьшилось на 24,5% (40 человек). Не зафиксировано разбоев, хулиганств и побоев. Особое внимание уделяют профилактике семейного неблагополучия – в регионе работают социальные патрули из представителей всех органов системы профилактики, которые оперативно реагируют на сигналы и принимают меры по оздоровлению обстановки в семьях.

Не допущено роста преступлений родителей против несовершеннолетних – зарегистрировано лишь одно деяние. За ненадлежащее воспитание детей в этом году составили 1214 административных протоколов. Спикер отметила снижение наркопреступлений среди подростков – за полгода к ответственности привлекли только одного несовершеннолетнего за незаконный оборот наркотиков.

До конца летней кампании сотрудники продолжат профилактические мероприятия по предупреждению подростковой преступности, семейного неблагополучия и организации занятости несовершеннолетних. Особое внимание уделят детям, состоящим на учете, и их максимальному охвату досугом в период каникул.