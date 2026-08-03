В Орловской области расселили 71 тысячу квадратных метров аварийного жилья с 2019 года

Фото: Елена Зябкина

На заседании правительства губернатор Андрей Клычков обсудил расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба главы региона. С 2019 по 2026 год в области расселили 71,2 тысячи квадратных метров, переселили 4750 человек. Регион досрочно завершил программы 2019–2024 и 2025–2026 годов, освоив все средства полностью. Многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, расселены в полном объеме.

В 2026 году запланировали расселить не менее 2,12 тысячи кв. м, но уже за семь месяцев выполнили 123% – переселили 2,6 тысячи кв. м. До конца года планируется расселить еще 1,5 тысячи кв. м. Участниками действующей программы стали пять муниципалитетов: Орел, Ливны, Кромской и Залегощенский районы, Орловский муниципальный округ.

Всего по этой программе предстоит расселить 2,98 тысячи кв. м, уже расселено 1,33 тысячи кв. м. Полностью завершены работы в Кромском районе. Общая сумма финансирования составляет 250,98 млн рублей. Исполнение на текущий момент – 45% при сроке завершения до 31 декабря 2027 года

Ожидается, что программа будет выполнена досрочно, что позволит региону уже в 2027 году приступить к формированию новой программы расселения. Орловская область традиционно входит в число регионов-лидеров по этому направлению и устойчиво находится в «зеленой зоне» мониторинга правительства РФ.