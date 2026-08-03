В Орловской области ливенский музей пополнился чучелами коршуна и сыча

Фото: Ливенский краеведческий музей

Ливенский краеведческий музей пополнился новыми экспонатами: в зале природы Ливенского края появились чучела коршуна и сыча воробьиного, сообщает администрация города. Птицы уже заняли место в обновленных витринах, модернизированных в рамках нацпроекта «Семья». Новое оборудование отличается повышенной эргономичностью и улучшенной светопередачей для комфортной демонстрации коллекций.

На сегодняшний день в музее представлено 26 экспонатов – обитателей Ливенского края. Среди них новые чучела снегиря, клеста, воробья, сороки, вороны и ворона, синички, дятла и дрозда. Также в витринах выставлены чучела бобра, лисы, куницы, зайца и белки. Все животные были изготовлены в Сыктывкаре.

В ближайшее время сотрудники музея планируют запустить тематическую экскурсионную программу «Орнитология Ливенского края», в рамках которой посетители смогут подробно узнать о видовом разнообразии птиц, их повадках и особенностях поведения.