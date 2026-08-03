В Орловской области сбили 10 беспилотников

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловщины за прошедшие сутки дежурными средствами ПВО России было перехвачено и уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона уточнил, что во время атаки ВСУ никто не пострадал, инфраструктура области так же не повреждена. В настоящее время на местах падений осколков БПЛА проводятся проверки сотрудниками МЧС России и правоохранительными органами.

Как сообщает Минобороны России, только за прошедшую ночь над территорией страны ПВО сбили 131 украинский БПЛА самолетного типа. Беспилотники уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.