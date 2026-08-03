Орловская команда «Светофор» взяла Летний кубок КВН

Фото: администрация Орла

В «Конгресс-холле» прошел Летний кубок КВН, собравший сотни поклонников юмора, сообщает пресс-служба администрации. На сцене соревновались команды из Орла, Тулы и Курска. Участники проявили себя в трех конкурсах: приветствии, импровизации с жюри и музыкальном домашнем задании. Ведущим вечера стал участник шоу «Лига городов» Алексей Чернышев.

Игру оценивало жюри, в которое вошли кикбоксер Владислав Туйнов, блогер Наталья Балашова, хореограф Сергей Митрофанов, попечитель соцкластера Валерия Клычкова, звезда орловского КВН Владимир Черноусов и заместитель мэра Алексей Степанов.

Победителем стала орловская команда «Светофор». Второе место разделили тульская «Планета ЕО», сборная ОГУ и «Шутки в сторону» из орловского ГАУ. Третье место завоевала команда «Пираты» из Рыльска и Курска.