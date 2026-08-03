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НовостиОбщество3 августа 2026 7:14

Орловским пенсионерам пересчитали пенсии с 1 августа

Работающие орловцы получили прибавку к пенсии без заявлений – до 470 рублей
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Отделение Социального фонда автоматически пересчитало страховые пенсии работающим пенсионерам с 1 августа. Увеличены выплаты по старости и инвалидности у тех трудоустроенных орловцев, за которых работодатели в 2025 году уплачивали страховые взносы. Никаких заявлений подавать не нужно. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Прибавка носит индивидуальный характер и зависит от суммы начисленных работодателем взносов. Максимально пенсии могут вырасти на 3 пенсионных коэффициента – в денежном эквиваленте это 470 рублей 28 копеек. Для самозанятых пенсионеров сумма увеличения также зависит от уплаченных взносов за прошлый год.

В Орловской области перерасчет коснулся 51 893 жителей региона. Ежегодное августовское повышение пенсий проводится автоматически для всех работающих пенсионеров, за которых поступали страховые отчисления.