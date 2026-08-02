В Орловской области сбили семь беспилотников

Фото: Елена Зябкина

Прошедшей ночью в небе над Орловской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены семь БПЛА. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, от атаки беспилотниками никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Минобороны России, за прошедшую ночь над станой было перехвачено 635 БПЛА самолетноготипа. Беспилотники сбивали над 16 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.