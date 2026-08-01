В Орловской области отремонтируют 59 километров дорог в 2026 году

Фото: Елена Зябкина

В 2026 году на Орловщине отремонтируют 59 километров региональных трасс и более 12,4 километра улиц в Орле и Орловском муниципальном округе, сообщает департамент дорожного хозяйства. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строителям предстоит уложить свыше 572 тысяч квадратных метров асфальта – это площадь примерно ста пятидесяти футбольных полей. Если год назад к этому моменту было готово лишь 30% верхних слоев покрытия, то сейчас показатель достиг уже 38%.

Активно идет поэтапное обновление маршрутов, связывающих районы области между собой и с соседними регионами. В их числе трассы «Орел – Ефремов», Ливны – Русский Брод – Верховье, «Колпна – Долгое». Параллельно обновляются дороги «Залегощь – Верховье», «Орел – Ефремов» – Моховое и Хомутово – «Орел – Ефремов».

Не остаются без внимания и центральные улицы Орла: Комсомольская, Салтыкова-Щедрина, Игнатова, Сурена-Шаумяна и Колхозная. В Орловском муниципальном округе досрочно завершен ключевой участок у деревни Тайное. Благодаря новому железнодорожному переезду по улице Чешской с мая запущен дополнительный маршрут общественного транспорта, что сделало поездки местных жителей комфортнее.

На трассе «Змиевка – Глазуновка – Тросна» активно ведется установка автоматического пункта весового контроля. Начата капитальная реконструкция моста через реку Кшень на дороге «Ливны – Навесное», ввод которого запланирован на 2027 год. Регион также досрочно завершил седьмой этап внедрения интеллектуальной транспортной системы в Орле, которая призвана сделать движение безопаснее и предсказуемее.

Работа будет продолжена до полного завершения всех контрактов. Качество выполняемых этапов находится на постоянном контроле. Все запланированные показатели будут достигнуты с соблюдением установленных сроков.