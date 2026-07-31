В Орловской области магазин морепродуктов работал без регистрации и документов

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Ливнах выявили нарушения в магазине «Морепродукты» на улице Карла Маркса. Индивидуальный предприниматель торговал широким ассортиментом – свежемороженой рыбой, мидиями, сельдью, рулетами, а также пельменями, мантами и котлетами. Однако площадка не была зарегистрирована в системе «ВетИС», а вся продукция продавалась без электронных ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Отсутствие сертификатов не позволяет отследить путь товара от производителя до прилавка. Покупатели рискуют приобрести продукцию неизвестного происхождения, качество и безопасность которой никто не подтвердил. Это может привести к инфекционным заболеваниям и пищевым отравлениям.

Предпринимателю объявили официальное предостережение и потребовали зарегистрировать торговую точку в системе и оформлять все документы на продукцию. В Россельхознадзоре напомнили, что продажа подконтрольных товаров без ветеринарных сертификатов незаконна и опасна для здоровья.