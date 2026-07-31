Выпускники Орловского юринститута МВД получили дипломы лейтенантов

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в Орловском юридическом институте МВД имени Лукьянова, сообщает пресс-служба правительства региона. В мероприятии участвовали губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид Музалевский, митрополит Тихон и другие почетные гости. Глава региона поздравил выпускников с присвоением звания «лейтенант полиции» и отметил, что они завершили обучение в год полувекового юбилея вуза – одного из лучших в системе МВД.

Дипломы получили 132 выпускника, представляющих 32 региона страны. Из них 34 окончили институт с отличием, 17 из которых – факультет подготовки специалистов Госавтоинспекции. Четверым выпускникам вручили памятные золотые медали за отличное окончание учебы. Ряды полиции пополнят 75 новых инспекторов ГИБДД, 22 оперуполномоченных уголовного розыска и 32 следователя.

Ряд выпускников отметили Почетными грамотами губернатора и наградами областного Совета. Андрей Клычков подчеркнул, что полученные знания и навыки станут основой для борьбы с преступностью и успешной профессиональной деятельности.

В завершение церемонии участники возложили цветы к памятной стеле в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.