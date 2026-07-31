В Орловской области у мужчины жителя изъяли 49 граммов марихуаны

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Залегощенском районе полицейские изъяли у местного жителя марихуану в значительном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что 44-летний мужчина может хранить наркотическое средство. В ходе проверки его причастность подтвердилась.

При обследовании сарая, которым пользовался орловец, в ящике комода нашли вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой 49 граммов, что является значительным размером. Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

В отношении залегощенца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. В полиции напомнили, что хранение наркотиков даже в небольших объемах влечет уголовную ответственность.