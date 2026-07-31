Орловцев предупредили о новой схеме мошенников с проверкой купюр

Фото: Нина Соколова Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орловской области активизировались мошенники, которые крадут деньги под предлогом спецоперации по проверке купюр на подлинность, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками спецслужб и просят помочь разоблачить банду банковских работников. Якобы те подсовывают клиентам фальшивки, а настоящие купюры забирают себе.

Жертве предлагают снять все средства со счетов и передать их «уполномоченному сотруднику» для проверки. Пенсионера предупреждают о строгой секретности – нельзя рассказывать даже близким, а в банке нужно вести себя естественно, чтобы не спугнуть преступников. После передачи денег аферисты исчезают, а счет жертвы оказывается пустым.

Орловцев призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки. Сотрудники банков и правоохранители никогда не просят граждан снимать наличные и передавать их посторонним.