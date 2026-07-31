В Орловской области от клещей пострадали более двух тысяч человек Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в медицинские учреждения региона по поводу присасывания клещей обратились 2047 человек, включая 554 ребенка, сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Среди взрослого населения зарегистрировано 7 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Специалисты провели исследование снятых с людей клещей – инфицированность возбудителями боррелиоза составила 20,3% от числа изученных.

В этом сезоне на территории области запланированы акарицидные обработки на площади 500 гектаров. На сегодняшний день обработано уже более 485 гектаров, включая территории летних загородных и пришкольных оздоровительных учреждений. Работы продолжаются.

Специалисты напоминают орловцам о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков – использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок. При обнаружении клеща следует немедленно обратиться к врачу.