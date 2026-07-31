Орловский фермер задекларировал 3,5 тысячи тонн пшеницы без проверки на пестициды

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В Орловской области выявлен факт недостоверного декларирования зерна, об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. С помощью системы «Сатурн» установили, что индивидуальный предприниматель из региона при выращивании пшеницы использовал пестицид с действующим веществом тиаметоксам. Однако перед выпуском продукции он не провел исследования на остаточное количество препарата, что нарушает технический регламент Таможенного союза.

Кроме того, фермер выпустил три партии зерна общим весом 230,8 тонны без подтверждения соответствия и принятия декларации. Россельхознадзор признал декларацию недействительной и объявил предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений. Всего с начала года в регионе проконтролировали 1746 деклараций на зерно, 400 из них признаны недействительными.

В ведомстве напомнили, что производители обязаны проверять продукцию на безопасность перед реализацией. Нарушителям грозят штрафы и изъятие партий, не прошедших контроль.