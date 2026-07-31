Орловцы отправили стройматериалы и масксети бойцам на Донецкое направление

Фото: ОГУ имени Тургенева

Орловская область направила очередной гуманитарный груз военнослужащим на Донецкое направление, сообщает пресс-служба правительства региона. В партию вошли стройматериалы и линолеум для обустройства блиндажей и позиций, а также маскировочные сети, изготовленные студентами и сотрудниками ОГУ имени Тургенева. Вуз также передал продовольственные наборы – энергетические батончики, домашнюю намазку, мед, консервацию и сублимированные блюда быстрого приготовления.

Продукты собрали совместно с волонтерским объединением «Каши от Даши». Военнослужащие поблагодарили коллектив университета за помощь и передали в ответ трофеи – образцы беспилотников импортного производства. Они пополнят фонды музея вуза и станут частью новой исторической экспозиции.

Гуманитарная помощь от орловцев поступает бойцам регулярно. Власти отмечают, что поддержка земляков на передовой продолжается, каждый новый груз собирают с учетом запросов военных подразделений.