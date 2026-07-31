В Орле прошло первенство области по микрофутзалу

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В дебютном региональном первенстве по микрофутзалу приняла участие 31 команда, сообщает департамент спорта Орловской области. Микрофутзал – динамичный вид спорта, по сути «мини-мини-футбол»: играют трое на трое на площадке 15 на 25 метров. Ворота очень маленькие – 80 на 70 сантиметров, с дополнительной перекладиной снизу, поэтому закатить мяч просто так не получится – нужно точнее рассчитывать удар.

Победителей определили в четырех возрастных группах. Среди игроков 2010–2011 годов рождения первое место заняла СШ-3, у «Академки» – серебро, у АФ «Татары» – бронза. В группе 2012–2013 годов лучшим стало «Новополево» из Глазуновского района, вторыми – АФ «Метроном», третьими – АФ «Ротор».

Среди 2014–2015 годов победил АФ «ММС», второе место у АФ «Ракета», третье – у АФ «2014 зеленые». В самой младшей группе (2016–2017) золото взяло «Динамо-1», серебро – Образцовская школа, бронза – «Динамо-3». Награды вручила руководитель департамента физкультуры и спорта Елена Казачкова.