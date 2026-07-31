В Орле к зиме подготовили 85% многоквартирных домов

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Заместитель мэра Орла по вопросам ЖКХ Максим Барбашов провел совещание с представителями управляющих компаний, сообщает пресс-служба администрации. Главной темой стала подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону. Опрессовка уже завершена в 1547 МКД – это 85% всего отапливаемого жилищного фонда.

Городская комиссия начнет проверку готовности домов к зиме 11 августа. Управляющим компаниям поручено предоставить все документы до 1 сентября, а до 15 сентября комиссия завершит проверку и выдаст паспорта готовности. Отдельно обсудили уборку дворов и внешний вид многоэтажек.

Максим Барбашов подчеркнул, что до Дня города дворы должны быть приведены в порядок – необходимо скосить траву, убрать мусор и закрасить надписи на фасадах. Орловцы должны встретить 5 августа в чистом и ухоженном городе. Работы уже идут по всем районам.