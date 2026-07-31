В орловском многофункциональном медцентре монтируют системы отопления и подачи кислорода

В Орловской областной больнице монтируют системы отопления и подачи кислорода Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы выходит на новый этап, сообщает казенное учреждение «Орелгосзаказчик». На лестничных пролетах смонтирована система отопления, на крыше устанавливают обвязки чиллер-фанкойлов – эта система обеспечит тепло- и холодоснабжение, вентиляцию и кондиционирование в палатах и кабинетах в любое время года.

Вокруг кислородной станции возводят защитную конструкцию, инженеры формируют соединение кислородной и компрессорной станций – это позволит подавать медицинские газы на все этажи без перебоев. В подвале завершается монтаж водоотведения, на первом этаже монтируют подвесные потолки и прокладывают гибкую подводку для системы пожаротушения, на пятом и шестом этажах рабочие монтируют водоснабжение.

Параллельно строители приступили к укладке тротуарной плитки вокруг здания – площадь покрытия составит 1 200 квадратных метров. Работы идут по графику, объект готовят к вводу в эксплуатацию.