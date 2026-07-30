В Орле стартуют празднования в честь Дня освобождения города Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Уже завтра в Орле начнутся мероприятия, посвященные Дню освобождения города и области от немецко-фашистских захватчиков, сообщил губернатор Андрей Клычков. Центром празднования станут площадь Ленина, городской и детский парки, а также другие знаковые места. Гостей ждут выставки, фестивали, ярмарки и концерты с участием звезд российской эстрады.

31 июля с 17:00 до 23:00 в сквере Семьи откроется выставка-ярмарка «Вино-сыр, хлеб-мед». В этот же день на Александровском мосту начнет работу шестидневная выставка цветов «Стрелка». Все подробности программы опубликованы в карточках.

Губернатор пригласил жителей региона присоединиться к празднику и поблагодарить героев, которые в августе 1943 года подарили Орловщине свободу и мирное небо. Мероприятия продлятся несколько дней.