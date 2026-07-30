Три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки в Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 29 июля 52-летний водитель «Volvo FH» с полуприцепом ехал по трассе «Болхов-Мценск-Новосиль» со стороны города Мценск в направлении города Новосиль. Около трех часов дня в районе 58 километра грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 21102» под управлением 19-летнего водителя.

В аварии погибли три человека – водитель легковушки, а также его 17-летняя и 44-летняя пассажирки.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было всего зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП погибли три человека.

В Госавтоинспекции напомнили, что выезд на встречную полосу – один из самых опасных маневров, особенно за городом, где скорости выше. Водителей призвали быть внимательными и не рисковать жизнями ради обгона.