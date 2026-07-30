Болхов получил сто новых контейнеров для мусора от регоператора

Фото: Региональный оператор УК «Зеленая роща»

Региональный оператор передал Болхову сто новых пластиковых евроконтейнеров объемом 1,1 кубометра. Это позволит обновить инфраструктуру на площадках и расширить охват вывоза отходов. Приобретение провели за счет средств, заложенных в тарифе регоператора.

Директор компании Александр Семенов пояснил, что в тарифе заложен 1% годовой выручки на покупку и ремонт контейнеров. В 2026 году уже закупили 679 контейнеров и пять бункеров, сто из них направили в Болхов.

Новые контейнеры уже переданы на установку. Жители смогут пользоваться ими в ближайшее время. Обновление инфраструктуры повысит чистоту на площадках и улучшит качество сбора отходов в городе.