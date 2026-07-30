Орловские каратисты взяли 15 медалей на «Russia Open»

Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В международном турнире «Russia Open» в Сириусе участвовали около 800 каратистов из 16 стран и 37 российских регионов, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий. Орловскую область представляли воспитанники школы «Орел-карат». Они завоевали 15 медалей разного достоинства, из которых пять – золотые.

Этот результат позволил команде занять третье общекомандное место, уступив только сборным Ростовской области и Москвы.

Орловские каратисты подтвердили высокий уровень подготовки и достойно представили регион на международной арене.