В Орловской области восемь центров для пенсионеров отметили первую годовщину

Фото: Отделение СФР по Орловской области

Восемь Центров общения Соцфонда в регионе работают уже год, сообщает Отделение СФР по Орловской области. За это время орловские пенсионеры посетили их более 11,3 тысячи раз. Площадки помогают пенсионерам преодолеть социальную изоляцию, освоить современные технологии и раскрыть творческий потенциал. Многие орловцы столкнулись с нехваткой досуга и сложностями адаптации к цифровому миру, и центры стали для них настоящим социальным лифтом.

За год провели более 1800 мероприятий. Участники освоили компьютерную грамотность – научились пользоваться Госуслугами, общаться в мессенджерах и оформлять цифровое удостоверение пенсионера. В творческих мастерских занимались живописью и рукоделием, укрепляли здоровье гимнастикой и скандинавской ходьбой, а на лекциях получали советы психологов, врачей и специалистов Соцфонда.

Юбилейный год завершился праздничными концертами, выставками и чаепитиями во всех центрах. Успешный старт проекта подтвердил его востребованность. Власти отметили, что инициатива имеет большой потенциал для развития, и в будущем количество таких площадок в регионе могут расширить.