Орловскую пшеницу Ермоловка высоко оценили в Башкирии

Фото: Елена Зябкина

Озимая пшеница сорта Ермоловка, созданная орловскими селекционерами, дала рекордный урожай на опытном поле Башкирского аграрного университета, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Урожайность составила 120,4 центнера с гектара. Главная особенность сорта – необычная структура колоса: вместо традиционных 30 зерен он формирует от 50 до 80 зерен.

Сорт также отличается низкорослой соломиной высотой 50-60 см, которая не полегает, и массивным поникающим колосом, свидетельствующим о большом весе зерна. В текущем сезоне одно из хозяйств Туймазинского района Башкирии планирует посеять Ермоловку на своих полях.

Напомним, сорт включен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2025 году и дважды вносился в Книгу рекордов России за максимальную продуктивность – 122,6 центнера с гектара. Орловские аграрии уже оценили преимущества этой культуры.