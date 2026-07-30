В Орле банкира осудили на 5 лет за вывод 167 миллионов рублей

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Железнодорожный районный суд Орла вынес приговор директору регионального филиала коммерческого банка, признав его виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В 2020 году подсудимый, зная о прекращении полномочий главы мценского мясоперерабатывающего комбината и наличии корпоративного спора, дал незаконное указание перевести более 2,4 млн евро со счета предприятия на иностранную компанию. Документы оформили по фиктивному внешнеторговому контракту.

Директор зарубежной фирмы не имел деловых отношений с комбинатом и не подписывал никаких бумаг, что указывало на признаки сомнительной операции. Арбитражный суд позже признал вывод денег за пределы России неправомерным. Банку причинен ущерб более 167,7 млн рублей, также пострадали права предприятия агропромышленного комплекса.

Суд назначил виновному 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом заниматься банковской деятельностью на 2 года. В 2024 году бывший гендиректор комбината уже был осужден по схожему делу на 6 лет со штрафом 800 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.