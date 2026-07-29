В Орле пройдет Первенство России по пляжному волейболу

Фото: Анастасия Дорохова

С 4 по 8 августа на кортах стадиона Ленина пройдут матчи Первенства России по пляжному волейболу среди спортсменов не старше 17 лет. В турнире участвуют по 23 мужские и женские пары из разных регионов. Квалификационные игры начнутся 4 августа в 10:00. Орловскую область представят три мужских дуэта: Мельников/Цыцоев, Пронякин/Бакаев, Белуха/Мелконян.

С 10 по 13 августа за медали поборются юноши и девушки до 19 лет – заявки на этот турнир еще формируются. Город уже не впервые принимает крупные всероссийские старты по пляжному волейболу: меньше месяца назад здесь прошел Финал Кубка России, а ранее регулярно проводились этапы чемпионата страны. Местные площадки хорошо знакомы спортсменам и тренерам.

Параллельно с Первенством 4 августа на площадке спорткомплекса «Победа» состоятся матчи Кубка почетного гражданина Орла и Орловской области Геннадия Зюганова. В этом году в турнире участвуют женские команды. В 13:30 сыграют ВК «Орел» и ВК «Орел-М», в 15:30 победитель встретится с курским «Атомом».