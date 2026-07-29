Трое орловчан вломились в дом к женщине, поели и вынесли ноутбук и телевизор

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Следственные органы СК РФ по Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении троих жителей Орла. Они обвиняются в нарушении неприкосновенности жилища и кражах.

В феврале 2026 года обвиняемые тайком забрались в жилище жительницы Заводского района Орла.

- Употребив имевшиеся у них продукты питания, фигуранты обнаружили в доме принадлежащий собственнику ноутбук, который похитили и продали, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Вечером того же дня молодые люди вновь пришли в дом к потерпевшей и вынесли оттуда телевизор.

Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.