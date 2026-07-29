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НовостиПроисшествия29 июля 2026 13:01

Двоих жителей Орловской области осудили за торговлю контрафактным алкоголем

Подпольный цех несколько месяцев действовал на складе в Ливнах
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

Двое жителей Орловской области осуждены за незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Ранее сотрудники полиции во взаимодействии с региональным УФСБ и при поддержке Росгвардии пресекли деятельность подпольного цеха, в котором производился контрафактный алкоголь.

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Ливенского района 47 лет и 51 года. С июля 2023 по февраль 2024 года они производили, хранили и продавали спиртосодержащую жидкость на складе в Ливнах.

- На территории цеха оперативники обнаружили стеклянные и пластиковые емкости, а также оборудование, предназначенное для производства спиртосодержащей продукции, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

Из незаконного оборота изъяли более 6,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости крепостью от 9% до 40% на общую сумму более 1,9 млн рублей, а также около 200 литров этилового спирта стоимостью 13 тысяч рублей.

На период предварительного следствия фигуранты находились под подпиской о невыезде.

Ливенский районный суд приговорил орловчан к штрафам в размере 3 млн 200 тысяч рублей каждому.

Двое жителей Орловской области осуждены за торговлю контрафактным алкоголем. Видео УМВД России по Орловской области