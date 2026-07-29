Двоих жителей Орловской области осудили за торговлю контрафактным алкоголем

Фото УМВД России по Орловской области

Двое жителей Орловской области осуждены за незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Ранее сотрудники полиции во взаимодействии с региональным УФСБ и при поддержке Росгвардии пресекли деятельность подпольного цеха, в котором производился контрафактный алкоголь.

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Ливенского района 47 лет и 51 года. С июля 2023 по февраль 2024 года они производили, хранили и продавали спиртосодержащую жидкость на складе в Ливнах.

- На территории цеха оперативники обнаружили стеклянные и пластиковые емкости, а также оборудование, предназначенное для производства спиртосодержащей продукции, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото УМВД России по Орловской области

Фото УМВД России по Орловской области

Из незаконного оборота изъяли более 6,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости крепостью от 9% до 40% на общую сумму более 1,9 млн рублей, а также около 200 литров этилового спирта стоимостью 13 тысяч рублей.

На период предварительного следствия фигуранты находились под подпиской о невыезде.

Ливенский районный суд приговорил орловчан к штрафам в размере 3 млн 200 тысяч рублей каждому.