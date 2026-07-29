Орловчанин, вступившийся за девушку, отправится в колонию-поселение

Фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Орловской области

Заводской районный суд Орла рассмотрел уголовное дело мужчины. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Подсудимый обнаружил в телефоне свой знакомой переписку с потерпевшим, где в отношении девушки использовалась нецензурная брань.

Подсудимый назначил потерпевшему встречу и избил его.

- В результате нанесенных ударов, потерпевший К. получил серьезные повреждения, был госпитализирован и провел в лечебном учреждении длительное время, - сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла.

Подсудимый не признал вину. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.