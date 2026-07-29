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НовостиОбщество29 июля 2026 11:00

В Орловской области завершен ремонт участка трассы

Работы проведены на дороге «Ливны - Русский Брод - Верховье» в Верховском районе
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Орловской области

Фото правительства Орловской области

В Верховском районе завершен ремонт автодороги «Ливны - Русский Брод - Верховье». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На трассе выполнено устройство надежного основания из щебня, укреплены сложные и деформированные зоны, обочины отсыпаны щебнем. Асфальтирование участка проводили в несколько этапов.

- Дополнительно произвели устройство оголовков труб - это важный элемент системы водоотвода и предотвращения разрушения дорожного полотна, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, дороге установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.