Житель Орла, зарезавший приятеля во время пьяной ссоры, отправится в колонию на 14 лет

Фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Орловской области

Заводской районный суд Орла рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Его признали виновным в убийстве и хранении взрывного устройства.

Подсудимый выпивал в компании знакомого у себя дома. Мужчины поссорились и вышли на лестничную площадку для выяснения отношений. При этом подсудимый взял с собой нож, которым нанес потерпевшему удар в живот. От полученного колото-резаного проникающего ранения мужчина скончался на месте.

В дальнейшем прибывшие на место преступления полицейские обнаружили в квартире подозреваемого гранату.

- Был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено взрывное устройство (противопехотная осколочной оборонительная граната дистанционного действия), которое хранилось у него незаконно, - сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла.

Подсудимый не признал вину и отказался от дачи показаний. Орловчанина приговорили к 14 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 70 тысяч рублей.