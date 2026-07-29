Орловчанин задолжал детям 200 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела

Фото УФССП России по Орловской области

Орловчанин не платил алименты на содержание сына и дочери, накопив 200 тысяч рублей долга. В Северном РОСП в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство.

Мужчина уклонялся от исполнения родительских обязательств, не имел официального источника дохода и не реагировал на предупреждения судебных приставов. В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Только после этого мужчина решил взяться за ум.

- Он в кратчайшие сроки нашел необходимую сумму и полностью погасил задолженность в размере порядка 200 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Уточняется, что в настоящее время мужчина устроился на работу. Алиментные платежи будут удерживаться из его заработной платы.