В Орле осудили руководителя банка, незаконно выведшего за пределы РФ более 167 млн рублей

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Железнодорожным районным судом Орла вынесен приговор директору регионального филиала банка. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

По данным прокуратуры Железнодорожного района, в 2020 году подсудимый знал о прекращении полномочий генерального директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» и наличии корпоративного спора. Однако он, не обладая соответствующими полномочиями, дал указание по фиктивному внешнеторговому контракту осуществить валютный перевод на 2,4 млн евро со счета предприятия на счет компании, аффилированной руководителю комбината и зарегистрированной в другом государстве.

- При этом директор иностранной фирмы не имел деловых отношений с указанным юридическим лицом, не подписывал соответствующие документы, - подчеркнули в прокуратуре Железнодорожного района города Орла.

Арбитражный суд признал операцию по выводу средств за пределы юрисдикции Российской Федерации неправомерной.

Ущерб, причиненный банку, превысил 167,7 млн рублей. Кроме того, были нарушены права предприятия агропромышленного комплекса.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишению права заниматься банковской деятельностью на 2 года.

Ранее бывший генеральный директор ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» был осужден за незаконное совершение валютных операций и приговорен к 6 годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей штрафа.