В Орловской области иномарка протаранила световую опору, погиб пассажир

Фото управления Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области мужчина погиб при столкновении иномарки со световой опорой. Инцидент произошел вечером 28 июля на трассе Калуга-Орел.

47-летний водитель автомобиля «Мицубиси Галант» двигался со стороны Калуги в направлении Орла. В районе 179 км он вылетел с дороги и протаранил световую опору.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения (госпитализирован), пассажир (мужчина 1986 года рождения) скончался на месте, - прокомментировали в управлении Госавтоинспекции Орловской области.