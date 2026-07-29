В Орле отремонтируют помещения ЗАГСа к зиме

Фото: Елена Зябкина

В Орле запланирован ремонт помещений ЗАГСа на улице Пролетарская гора, 1. Заказчиком выступил региональный департамент экономики и инвестиций. На сайте госзакупок размещен тендер на выполнение работ, начальная цена контракта составляет 5,016 миллиона рублей. Заказчиком выступает региональное управление ЗАГС, сейчас идет сбор заявок от подрядчиков.

Работы затронут 23 помещения. Их цель – обеспечить исправность и надежность здания, а также предотвратить преждевременный износ конструкций. Подрядчика определят до начала осени, ремонт должен быть завершен до 23 ноября 2026 года.

Обновление помещений позволит создать более комфортные условия для орловцев, приходящих регистрировать брак, рождение детей и другие значимые события.