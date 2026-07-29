В Орловской области инфляция в июне составила 5,6%

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Годовая инфляция в регионе в прошлом месяце составила 5,6%, что ниже общероссийского показателя в 6%, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области. Основной рост цен зафиксирован на овощи – лук, картофель, капусту, свеклу и морковь подорожали из-за снижения запасов, пока новый урожай еще не поступил. Сахар тоже вырос в цене: летом спрос на него увеличивается, а переработка свеклы почти не ведется. Зато яйца продолжили дешеветь благодаря росту производства по стране.

Из непродовольственных товаров подорожали смартфоны – выросли издержки ретейлеров на логистику, и часть затрат переложили в цены. При этом легковые автомобили, особенно подержанные иномарки, второй месяц дешевеют. На это повлияли акции и рассрочки от дилеров, а также укрепление рубля в предыдущие месяцы. Также выросло моторное топливо из-за ремонта нефтеперерабатывающих заводов и высокого сезонного спроса.

На рынке услуг подорожали зарубежные туры – начался сезон отпусков, а также услуги сотовой связи. У операторов выросли затраты на оборудование, что отразилось на тарифах. В Банке России отметили, что динамика цен соответствует общероссийским трендам и находится под контролем.