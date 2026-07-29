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НовостиОбщество29 июля 2026 6:22

В орловской деревне обновили 780 метров водопровода

Орловцы из Большого Лыково получат чистую воду благодаря новым полимерным трубам
Елена Зябкина
Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

В деревне Большое Лыково завершили капитальный ремонт водопроводных сетей, сообщает региональный департамент ЖКХ . Работы провели в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На обновление 780 метров труб направили 1,3 миллиона рублей, из которых 860 тысяч поступили из федерального бюджета.

При ремонте использовали современные полимерные материалы, произведенные в Орловской области. Все трубы имеют сертификаты и технические паспорта, они устойчивы к коррозии и рассчитаны на длительный срок службы. Специалисты отметили, что новые материалы не влияют на качество воды и безопасны для здоровья.

Реализация проекта позволила улучшить водоснабжение местных жителей и создать более надежную систему. Власти подчеркнули, что обновление коммуникаций также способствует повышению экологической безопасности в районе. Работы завершены в срок, жители уже оценили стабильную подачу воды.