В Орле открыли храм князя Владимира в День Крещения Руси

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

На территории управления Росгвардии в Орле состоялось торжественное открытие храма, приуроченное ко Дню Крещения Руси, сообщает пресс-служба Орловского облсовета. Председатель областного Совета Леонид Музалевский назвал событие значимым для региона и отметил, что церковь станет духовным центром для военнослужащих, их семей и местом молитвы. Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин малого освящения.

Начальник регионального управления Росгвардии Сергей Ольшанский подчеркнул, что храм символизирует преемственность поколений и память о погибших при защите мирных граждан. Он также вручил памятную медаль ведомства участнику СВО Сергею Бутову за помощь в выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом, благословив всех присутствующих. Храм стал еще одним местом духовной поддержки для орловцев, несущих службу и защищающих рубежи страны.