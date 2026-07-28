В Орловской области прогнозируются дожди и сильный ветер до 18 м/с

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По прогнозу местного гидрометцентра, с девяти вечера 28 июля до девяти вечера 29 июля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, днем возможны ливни, грозы и град. Ветер западный, 8-13 метров в секунду, днем порывы местами усилятся до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит 10-15 градусов, днем – 17-22.

В ведомстве предупредили, что неблагоприятные метеоусловия могут привести к обрывам линий электропередач, падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также увеличить число ДТП. Спасатели советуют орловцам соблюдать осторожность на улице: при сильном ветре держаться подальше от рекламных щитов, легких строений и деревьев.

Особое внимание стоит уделить оборванным проводам – их нельзя трогать и приближаться к ним. Водителям рекомендуют снизить скорость и быть предельно внимательными на дорогах. Власти просят жителей по возможности оставаться дома в непогоду и следить за обновлениями прогноза.