В Орловской области водитель «УАЗа» поехал на красный и столкнулся с «Хендаем»

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 27 июля 29-летний водитель «УАЗ 128811» ехал по трассе «Орел-Тамбов» со стороны Ливен в направлении Орла. Около 11 утра в районе 11 километра водитель отечественного авто поехал на красный свет и столкнулся с «Хендай Крета» под управлением 53-летнего водителя.

В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка «УАЗ 128811». Женщина была госпитализирована с места происшествия в медучреждение. Уже после аварии за медпомощью обратились водитель и 15-летняя пассажирка «Хендай Крета».

Всего за прошедшие сутки Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадали три человека.