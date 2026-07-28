Орловцам объяснили, что делать при нехватке мусорных контейнеров Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Переполненные баки и мусор рядом с площадкой не всегда говорят о сбоях в вывозе, сообщает пресс-служба департамента надзорной и контрольной деятельности. Иногда проблема в том, что имеющегося количества контейнеров просто не хватает для всех жителей. Их число и объем рассчитывают по нормативам накопления отходов, количеству пользователей и периодичности вывоза, но, если жильцов стало больше или изменились условия эксплуатации, система дает сбой.

При этом санитарными правилами разрешено ставить на одной площадке не более восьми баков для смешанных отходов. Если орловцы заметили, что емкостей недостаточно, первым делом стоит обратиться в управляющую организацию – сделать это можно через приложение «Госуслуги Дом». Специалисты помогут разобраться в причинах и подскажут дальнейшие шаги.

В департаменте добавили, что при необходимости собственникам предложат провести общее собрание и принять решение об установке дополнительных контейнеров или изменении схемы накопления.