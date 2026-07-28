Военно-исторический музей Орла пополнился трофеями из зоны СВО

Фото: Военно-исторический музей

В Военно-историческом музее состоялась передача уникальных предметов, связанных со специальной военной операцией, сообщили в Орловском краеведческом музее. Коллекцию безвозмездно передал и.о. ректора Орловского госуниверситета Павел Меркулов. Все экспонаты собрали военнослужащие во время его поездок с гуманитарной помощью в зону боевых действий.

Среди переданных вещей – аптечка первого эшелона, спутниковый телефон, радиостанция и модульный бронежилет, а также фрагменты беспилотников и элементы снарядов различных артиллерийских систем. Особый интерес представляет дорожный знак «Коксового цеха» Авдеевского коксохимического завода, который напоминает о боях за освобождение Авдеевки.

Все предметы займут место в постоянной экспозиции музея. Организаторы надеются, что они помогут посетителям лучше понять ход событий и значение каждого сражения. Экспонаты уже вызвали интерес у первых гостей, и музей ждет всех желающих увидеть их своими глазами.