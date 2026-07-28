В Орловской области снизилась налоговая задолженность населения

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К началу июля задолженность жителей региона по имущественным налогам сократилась на 26,6% – это более 73 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области. Снижению недоимки способствовал новый порядок взыскания: теперь при отсутствии возражений от должника налоговая вправе списывать долги со счетов без обращения в суд. Если гражданин не согласен с суммой, он может обжаловать ее, тогда оспаривание пройдет в судебном порядке.

Уточнить информацию о задолженности можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале госуслуг. Там же доступна оплата онлайн или формирование платежного документа. Погасить долг также можно через интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин», в отделениях банков или терминалах.

Подробности о новом порядке взыскания размещены на главной странице сайта ФНС в специальном разделе. Власти отмечают, что автоматическое списание без суда упрощает процедуру для добросовестных налогоплательщиков и ускоряет пополнение бюджета. Орловцам рекомендуют регулярно проверять состояние своих счетов, чтобы избежать неожиданных списаний.